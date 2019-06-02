برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019 الترم الثاني عبر البوابة الإلكترونية

من المنتظر أن يتم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2018 الفصل الدراسي الثاني عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة الشرقية، حيث صرح وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية الأستاذة فريدة مجاهد أن أعمال الكنترول تتم بشكل سليم وقد قامت بالإشراف على فريق العمل لتوخى الحذر ومراعاة الدقة في تصحيح أوراق الأختبارات.

ويذكر أن أمتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية كانت بمستوى الطالب المتوسط ولم تتلقى المديرية أى شكاوى من قبل الطلاب أو أولياء الأمور، لذا من المتوقع ارتفاع نسبة النجاح بمحافظة الشرقية عن نسبة النجاح بالتيرم الأول لسهولة الأمتحانات، وجارى حاليا الإجراءات النهائية بكنترول الشرقية من مراجعة أوراق الطلاب بكل دقة لمراعاة مجهودهم ورصد وتجميع الدرجات.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2018 ترم ثاني:

وفي حين الأنتهاء من رصد الدرجات ننشر لكم عبر موقعكم نجوم مصرية روابط مباشرة للاستعلام عن نتيجة الإعدادية بالشرقية 2018 التيرم الثاني التى طال انتظار طلابنا لها وهم في غاية القلق، لذا نحب أن نطمئن أبناء بمحافظة الشرقية بأن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني سوف يتم إعلانها في القريب العاجل عقب اعتمادها من محافظ الشرقية خالد سعيد بمؤتمر صحفى يتم من خلاله إعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية.

البوابة الإلكترونية بمحافظة الشرقية:

البوابة الإلكترونية بمحافظة الشرقية تنشر نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2018 جميع الإدارات التعليمية التى تضم إدارة أبو حماد وإدارة ههيا وإدارة كفر صقر وإدارة بلبيس وإدارة فاقوس وإدارة الصالحية وإدارة منشأة أبو عمر وإدارة أبو حماد، وإدارة أولاد صقر وإدارة العاشر من رمضان وإدارة القرين وغيرها ذلك في حين الانتهاء من جميع الإجراءات بالكنترول واعتمادها.

سوف ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2018 الفصل الدراسي الثاني عبر موقع مديرية التربية والتعليم والبوابة الإلكترونية بالشرقية وذلك عقب اعتماده بمؤتمر صحفي من قبل محافظ الشرقية وسوف نتابع معكم عبر موقعكم نجوم مصرية.

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