“ظهرت الآن نتيجة الإعدادية بمحافظة الشرقية” ألترم الثاني برقم الجلوس “نتيجة...

ظهرت “نتيجة الصف الثالث الإعدادي” بمحافظة الشرقية ألترم الثاني لعام 2019، حيث أشار مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية بأن نتيجة “الشهادة الإعدادية” بالشرقية سوف يتم توفيرها عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، وذلك حتى يستطيع كل الطلاب ألاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس فقط من خلال شبكة الأنترنت، كما أشار بأن الإدارة التعليمية سوف تقوم بتوزيع كشوف أسماء الناجحين على كافة المدارس بجميع الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة، واليكم تفاصيل الاستعلام عن النتيجة.

كيفية ألاستعلام عن “نتيجة 3 أعدادي ألترم الثاني “2019 برقم الجلوس بمحافظة الشرقية

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“نتيجة الشهادة الإعدادية” برقم الجلوس عبر بوابة الإدارة التعليمية بالشرقية

قد تقدم للامتحانات عدد 122505 طالب وطالبة بأداء امتحانات ألترم الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، وقد تابع وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية السيد رمضان عبد الحميد عملية سير الامتحانات،ومتابعة عملية التصحيح لأوراق الطلاب، واليوم تم الإعلان لجميع الطلاب بالمحافظة عن النتيجة،وأصبح بإمكانية الطلاب والطالبات وجميع أولياء الأمور ألاستعلام نتيجة الإعدادية محافظة الشرقية 2019. وقد قدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية التهنئة للطلاب والطالبات ولأوائل الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الشرقية للعام الدراسي 2019 وذلك لحصولهم على المراكز الأولى والحصول على درجات عالية، ويمكن الحصول على النتائج في شكل ملف يتم تحميله عبر البوابة الإلكترونية.

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