اختبارات السنة الرابعة متوسط في الجزائر

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر، عن تعديل في رزنامة اختبارات الفصل الثالث للسنة الدراسية 2018-2019، لكافة المراحل الدراسية.

اختبارات السنة الرابعة متوسط اضغط هنـــا

وبناء على مذكرة وزارة التربية الوطنية، فإن امتحانات المرحلة الإبتدائية بالنسبة لسنوات الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة، ستكون بداية من يوم الأحد 19 ماي، أما امتحانات الفصل الثالث للسنة الخامسة ابتدائي فتكون أيام 14، 15 و16 ماي.

وبالنسبة لمرحلة التعليم المتوسط، فإن الامتحانات لسنوات الأولى والثانية والثالثة، تكون بداية من يوم الاحد 19 ماي، أما السنة الرابعة متوسط فتكون أيام 14، 15 و16 ماي.

وبالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي، فتكون الامتحانات للسنة الأولى والثانية بداية من 19 ماي، أما السنة الثالثة ثانوي فتكون من 12 إلى 16 ماي، وبالنسبة للاختبارات الاستدراكية فتكون يومي 23 و24 جوان.