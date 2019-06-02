وسم "استقالة وزير التربية مطلب شعبي" يجتاح مواقع التواصل في الكويت

اجتاح وسم "استقالة وزير التربية مطلب شعبي"، السبت، مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وذلك عقب صدور نتائج الثانوية العامة 2019، حيث كانت النتائج صادمة للكثير من الطلبة.

من جهته، أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور حامد العازمي اليوم السبت نتائج اختبارات نهاية العام لمرحلة الثانوية العامة (الصف ال12) للعام الدراسي (2018-2019) بقسميها العلمي والأدبي والمعهد الديني.

وقال العازمي في تصريح صحفي بهذه المناسبة إن نسبة النجاح العامة في القسم العلمي بجميع المناطق التعليمية بلغت 38ر70 في المئة في حين بلغت بالقسم (الأدبي) 47ر63 في المئة والمعهد الديني 02ر69 في المئة.

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وأوضح أن نسبة النجاح بالقسم العلمي سجلت في مدارس التعليم العام (الحكومي) 79ر76 في المئة و(الخاص) 3ر69 في المئة و(المراكز) 71ر28 في المئة و(المنازل) 36ر3 في المئة.

وأضاف أن نسبة النجاح في القسم الأدبي سجلت في مدارس التعليم العام (الحكومي) 54ر73 في المئة و(الخاص) 33ر50 في المئة و(المراكز) 02ر44 في المئة و(المنازل) 21ر8 في المئة.

وذكر أن نسبة النجاح في المعهد الديني سجلت في مدارس الحكومي 82ر81 في المئة وفي (المراكز) 71 في المئة و(المنازل) 19ر30 في المئة.