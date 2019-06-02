توقعات مجموع تنسيق دخول الثانوية العامة 2018 2019 في مصر - التنسيق لدخول الثانوية العامة 2019

أعلنت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد من تقدموا للدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعي (2019-2020) ضمن مبادرة (ادرس في مصر) حتى الأن، بلغ نحو 3272 شخصًا من مختلف الجنسيات، لافتة إلى أنه من ضمنهم 178 كويتيًا.
تنسيق دخول الثانوية العامة في الأسفل
وقالت كمال، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن من تقدموا للدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية، ينتمون إلى أكثر من 42 جنسية عربية، وإفريقية، وأجنبيةز
وأشار إلى أن الطالب الوافد يحصل على مكانه في الجامعات والمعاهد المصرية، خلال فترة من 3 إلى 6 أيام عمل من تاريخ التقديم على الموقع الإلكتروني الخاص بمنظومة تنسيق الطلاب الوافدين.
وأوضح أنه يتم بقدر المستطاع توفير الرغبة الأولى للطالب الوافد، إذا كان مستوفيًا للشروط المؤهلة للقبول، وفقًا لمقاعد الجامعات والمعاهد.
|اسم المحافظة
|الحد الأدنى للثانوي العام
|محافظة الإسكندرية
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|محافظة كفر الشيخ
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|محافظة الإسماعيلية
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|محافظة الدقهليه
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|محافظة المنيا
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|محافظة الجيزة
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|محافظة القاهرة
|209 درجة
|محافظة دمياط
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|محافظة شمال سيناء
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|محافظة الغربية
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|محافظة قنا
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|محافظة
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|محافظة مرسى مطروح
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|محافظة المنوفية
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|محافظة جنوب سيناء
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|محافظة أسوان
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