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توقعات مجموع تنسيق دخول الثانوية العامة 2018 2019 في مصر - التنسيق لدخول الثانوية العامة 2019

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أعلنت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد من تقدموا للدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعي (2019-2020) ضمن مبادرة (ادرس في مصر) حتى الأن، بلغ نحو 3272 شخصًا من مختلف الجنسيات، لافتة إلى أنه من ضمنهم 178 كويتيًا.

تنسيق دخول الثانوية العامة في الأسفل

وقالت كمال، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن من تقدموا للدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية، ينتمون إلى أكثر من 42 جنسية عربية، وإفريقية، وأجنبيةز

وأشار إلى أن الطالب الوافد يحصل على مكانه في الجامعات والمعاهد المصرية، خلال فترة من 3 إلى 6 أيام عمل من تاريخ التقديم على الموقع الإلكتروني الخاص بمنظومة تنسيق الطلاب الوافدين.

وأوضح أنه يتم بقدر المستطاع توفير الرغبة الأولى للطالب الوافد، إذا كان مستوفيًا للشروط المؤهلة للقبول، وفقًا لمقاعد الجامعات والمعاهد.

اسم المحافظة الحد الأدنى للثانوي العام
محافظة الإسكندرية 214 درجة
محافظة كفر الشيخ 217 درجة
محافظة الإسماعيلية 213 درجة
محافظة الدقهليه 244 درجة
محافظة المنيا 213 درجة
محافظة الجيزة 201 درجة
محافظة القاهرة 209 درجة
محافظة دمياط 215 درجة
محافظة شمال سيناء 229 درجة
محافظة الغربية 234 درجة
محافظة قنا 204 درجة
محافظة 194 درجة
محافظة مرسى مطروح  204 درجة
محافظة المنوفية 219 درجة
محافظة جنوب سيناء 224 درجة
محافظة أسوان 210 درجة
محافظة الشرقية 216 درجة
محافظة بني سويف 223 درجة
محافظة القليوبية 214 درجة
محافظة الوادي الجديد 214 درجة
محافظة سوهاج 229 درجة
محافظة الفيوم 214 درجة
محافظة السويس 224 درجة
محافظة أسيوط 219 درجة
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