موعد عيد الفطر 2019 في ايطاليا

ينتظر المسلمون المقيمين في المدن الإيطالية، حلول أول أيام عيد الفطر 2019، وذلك مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك في غالبية الدول الإسلامية حول العالم.

ووفق ما أعلن فلكيا فإن عيد الفطر 2019 سيكون يوم الأربعاء، إلا أن الجدل لا يزال موجودا حول إمكانية حلول أول أيامه يوم الثلاثاء القادم الحامس من شهر يونيو الجاري.

وفي سياقٍ متصل، أصدرت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، الليلة، إعلانا مهما بشأن تحري هلال شهر شوال للعام 1440 هجري، 2019 ميلادي.

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ودعت المحكمة العليا في إعلانها، المسلمين في أنحاء المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شوال، مساء الاثنين القادم التاسع والعشرين من شهر رمضان أي الثالث من يونيو.

وقالت المحكمة العليا، إنها ترجو ممن يرى هلال شوال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وعبرت المحكمة السعودية عن أملها "ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض".