اوقات دوام شركة سمسا في رمضان 2019

أعلنت شركة سمسا الرائدة في مجال الشحن في الشرق الأوسط، عن اوقات عملها خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك 2019، الذي يشارف على الانتهاء في غالبية الدول الإسلامية.

وأوضحت شركة سمسا أنها تعمل بشكل فعلي في الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة مساء، في حين تعمل بالفترة المسائية من التاسعة والنصف وحتى الواحدة ونصف صباحا.

يشار إلى أن شركة سمسا هي شركة كبيرة في الشرق الأوسط في مجال الشحن، وتمتلك معاملات رسمية ونفوذ دولية تهم العيد من رجال الأعمال والتجار في العالم العربي، خاصة في ظل اقتراب حلول عيد الفطر السعيد.