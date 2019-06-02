جدول امتحانات الثانوية العامة لكافة الفروع في الاردن

يتوجه حوالي ( 160) إلف طالب وطالبة، إلى قاعات امتحان التوجيهي مباشرة بعد عطلة عيد الفطر، ويبدأ الامتحان في الحادي عشر من شهر حزيران المقبل، وينتهي في الأول من شهر تموز.

وتبدأ الجلسة الأولى للامتحان الساعة العاشرة صباحاً، فيما تبدأ الجلسة الثانية الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وبينت الوزارة أنها ستقوم بنشر جدول الامتحان التكميلي بعد الانتهاء من الامتحان العام مباشر.

وشكلت وزارة التربية والتعليم غرفتي عمليات إحداها في مركز الوزارة وأخرى في إدارة الامتحانات والاختبارات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة لعام 2019.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة وليد الجلاد انه انيط بالغرفتين متابعة مجريات سير الامتحان واستقبال الملاحظات والاستفسارات الواردة من قاعات الامتحانات والطلبة وأولياء أمورهم والمجتمع المحلي، إضافة إلى إعداد تقرير يومي يتضمن هذه الملاحظات والمعالجات التي تمت بشأنها.

واكد ان الوزارة تواكب التطورات العالمية المتسارعة في عملية الاشراف والمراقبة على الامتحان وصولا لتوفير الاجواء المناسبة للطلبة لإداء امتحاناتهم وفقا للخطة المعدة لذلك.