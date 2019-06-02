جدول امتحانات الثالث متوسط 2019 في جميع محافظات العراق

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وليد المعاني لدى لقائه السفيرة العراقية بعمان صفية السهيل تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين الشقيقين .

وناقش الجانبان زيادة التعاون والتنسيق بين الجامعات الأردنية ومؤسسات التعليم العالي العراقية خصوصا في مجال تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس ومختلف قضايا البحث العلمي التطبيقي مما سينعكس ايجابا على منظومة العملية التعليمية بين البلدين .

وأشار الدكتور المعاني إلى عمق علاقات التعاون الثقافي والعلمي بين الأردن و العراق مبديا استعداد الجامعات الأردنية لاستقبال مزيد من الطلبة العراقيين.

بدورها أعربت السفيرة العراقية عن شكرها وتقديرها للأردن لاستضافته الطلبة العراقيين في مدارسه وجامعاته، مؤكدة حرص بلادها على دفع وتشجيع التعاون الثنائي مع الأردن خلال المرحلة المقبلة مشيدة بمستوى مؤسسات التعليم العالي الأردنية في مجالات البحث العلمي والتدريس وخدمة المجتمع .

يشار الى أن عدد الطلبة العراقين الذين يدرسون في مدارس المملكة بلغ نحو 14 ألف طالب وطالبة بينما وصل عددهم في الجامعات الأردنية الى نحو 8 الاف طالب وطالبة .