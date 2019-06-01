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تراند اليوم : دايان أبي علام بالمايوة في منتجع ايريس بيتش

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عارضة الازياء اللبنانية تبرز قوامها المثير في عدة مايوهات مثيرة

عارضة الازياء اللبنانية تبرز قوامها المثير في عدة مايوهات مثيرة

تتجه العيون نحو عارضة الازياء اللبنانية دايان أبي علام (Dayane Abi Allam) الشقراء، التي برزت مؤخرا خاصة بعد أن قامت بعدة جلسات تصوير بالمايوة البكيني على شواطىء لبنان.

وقد نجحت دايان بالدخول الى صفوف عارضات الازياء بفضل قوامها الممشوق وجسدها المثير.

وقد بدت دايان أبي علام مستمتعة بجلسات التصوير على الشاطئ في لبنان، ومتباهية بقوامها.

حيث يعد فصل الصيف فرصة للاستجمام وارتياد الشواطئ، لكن بالنسبة لملكة جمال صيف لبنان 2015 هو فرصة لإبراز مفاتنها ​بملابس سباحة مثيرة ومميزة.

في هذا السياق جمعنا أبرز الإطلالات العفويّة لهذه النجمة بالبكيني.

 

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دايان أبي علام ملكة جمال الصيف في لبنان لعام 2015، تشارك صورتها على موقع التواصل الاجتماعي وهي بالمايوة البكيني في منتجع ايريس بيتش الساحلي في لبنان.

دايان أبي علام تستعرض انوثتها بالمايوة البكيني منتجع ايريس بيتش

دايان أبي علام تستعرض انوثتها بالمايوة البكيني منتجع ايريس بيتش

كما نشرت  ملكة جمال لبنان دايان أبي علام في وقت سابق صورة لها وهي ترتدى مايوه مثيرمكون  من قطعتين باللون الأسود.

وظهرت في الصورة وهي تتباهى بجسدها وبرشاقتها وجمالها، أثناء قضائها عطلتها  في جزر المحيط الهادئ الاستوائية

دايان أبي علام ملكة جمال لبنان تخطف الانظار بالبكيني

دايان أبي علام ملكة جمال لبنان تخطف الانظار بالبكيني

يذكر ان دايان جميلة جديدة إنضمت الى نادي الجميلات اللبنانيات .

جميلة من لبنان مثقفة متعلمة حملت لقب ملكة جمال الصيف 2015.

في حفل ساهر تبارى فيه من عدد من الجميلات فإستطاعت بجمالها وحضورها وذكائها ان تخطف اللقب.

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