متى اول ايام عيد الفطر 2019 في الدول العربية

خالف الخبير السعودي بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، الدكتور محمد السيد الخميسى، مركز البحوث الفلكية المصري، بعدما أعلن أن الأربعاء المقبل سيكون هو أول أيام عيد الفطر.

وكان مركز البحوث الفلكية المصري، قد أعلن أن يوم الثلاثاء، الرابع من حزيران سيكون هو أول أيام عيد الفطر المبارك، لكن الخميسي قال إن يوم الثلاثاء سيكون هو المكمل لشهر رمضان المبارك، حيث تبين لهم أنه يصعب رؤية هلال شهر شوال يوم الإثنين 3 حزيران الموافق 29 رمضان، وبالتالي يكون الثلاثاء 4 حزيران متممًا للشهر الفضيل.

وأضاف الخميسي، أن عيد الفطر المبارك سيكون الأربعاء 5 حزيران، وفقا لما نشره المرصد الفلكي بحوط سدير بالسعودية أيضًا بخصوص الحسابات الفلكلية لهلال شوال، الذي يفيد أن الاقتران سيحدث 1:02 بتوقيت أم القرى وستغرب الشمس 6:45 وسيغرب الهلال 6:49 أي أن القمر سيغرب بعد الشمس بـ4 دقائق.

وأوضح الخميسي أن هذا ينطبق على كل البلدان العربية والتي يتراوح فترة مكث الهلال بعد غروب الشمس فيها ما بين 2 دقيقة إلى 11 دقيقة في جنوب غرب الجزائر إلا أنه يصعب رؤية الهلال حتى بالأجهزة الفلكية.