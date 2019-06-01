شاهد: كوشنر يحقق حلمه في المغرب!

زار جارد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، "قبر أشهر الحاخامات اليهودية" في المملكة المغربية.

وأعرب كوشنر في تصريحٍ صحفي أورده موقع عربي 21، عن سعادته بزيارة القبر، موضحا أنه "كان يحلم منذ سنوات عديدة بالحج إلى هذه المقبرة".

وحل صهر ترامب بالمقبرة رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المغربي المكلف بالتعاون الأفريقي، محسن الجزولي، والتقى بالحاخام ديفيد بينتو.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، قد أقام الثلاثاء الماضي بالإقامة الملكية بسلا، مأدبة إفطار على شرف كوشنر المستشار الرئيسي لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية خلال زيارة قام بها للمملكة.