حميد الشاعري يكشف سر انفصاله عن زوجاته الخمس

كشف الفنان المصري حميد الشاعري خلال استضافته في برنامج عائشة شو على شاشة القاهرة والناس عن حقيقة زواجه 5 مرات سبب طلاقه.

وقال الشاعري:" لما بتجوز واحدة حلوة وجميلة ومرحة بتحبّني في الجواز وببقى عاوز أتجوز تاني".

واكد حميد الشاعري بأنه تزوج خمس مرات إلا أنه يكن المحبة بشكل خاص لزوجته الأخيرة صوفيا موضحاً بأن انفصاله عن زوجاته لا يعني بالضرورة أنهن على خطأ وقال:" مش لازم يكون الغلط منهم يمكن مني"، بحسب "النهار".

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وتحدث الشاعري عن زوجات أبيه الأربعة ومدى قربهم منه عند وفاة والدته بعمر الـ13 عاماً واصفاً عائلة الشاعري بالحالة الخاصة.

واعتبر الشاعري بأن أغنية "عودوني" والتي تعاون فيها مع الفنان عمرو دياب هي أولى نجاحاته وأحب الاعمال لقلبه وصرح عن تعاون جديد بينهما ولم يدلِ بتفاصيل أخرى.