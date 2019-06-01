نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2019 برقم الجلوس والاسم الترم الثاني

تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2019 الفصل الدراسي الثاني “الدور الأول مايو 2019” اليوم السبت الموافق لتاريخ 1 يونيو 2019م من جانب السيد اللواء مهندس “هشام السعيد” محافظ الغربية، وقد تم الإعلان عن ذلك من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة الغربية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وقد تم إيضاح أعداد الطلاب المتقدمين لأداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، وأعداد الطلاب الذين حضروا الاختبارات النهائية، والنسبة المئوية للطلاب الناجحين، وعدد الطلاب والطالبات الناجحين في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ومن خلال موقعنا موقع نجوم مصرية نوفر رابط دخول موقع مديرية التربية والتعليم محافظة الغربية أو البوابة الإلكترونية الرسمية لمحافظة الغربية للاستعلام عن نتائج الصف الثالث الإعدادي 2019.

نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2019

تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الغربية بنسبة نجاح بلغت 76.5%، وقد اعتمدها السيد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية اليوم السبت الموافق لتاريخ 1 يونيو 2019م، وقد تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الأول الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2018-2019م بعد ترقب دام طويلاً من جانب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم عن إطلاق نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 حتى يستطيع الطلاب استخراج نتائجهم والاطمئنان على المجهود المبذول من جانبهم طوال الفصل الدراسي الثاني.

وبعد أن تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2019 من جانب المحافظ، فقد أوضحت المديرية أن نسبة نجاح الطلاب للشهادة الإعدادية العامة بلغت 76.5%، بينما بلغت نسبة نجاح الإعدادية المهنية 69%، في حين بلغت نسبة النجاح للطلاب في إعدادية التربية الخاصة 93.3%، وقد تم الإعلان عن هذه النسب من خلال المديرية وعبر بوابة محافظة الغربية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومن يرغب في الدخول إلى الصفحة الرسمية على فيبسوك يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط التالي (Gharbya news).

وقد استطاع 12 طالباً وطالبةً من الحصول على الدرجات النهائية في اختبارات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني على مستوى المحافظة، حيث قام اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بتكريم هؤلاء الطلاب بشهادات تقدير ومبالغ نقدية من أجل تشجيعهم على مواصلة النجاح والتفوق، ويمكنكم التعرف على أسماء الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية محافظة الغربية بعد أن تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2019 من خلال النقاط التالية:

آلاء إبراهيم على عبد الحليم. هدى هشام محمد القطب. ريم محمد بدير. أسماء عادل محمود. سلسبيل إسلام عادل. مؤمن محمد نمر. مريم أدهم الششتاوى. مريم محمد زيدان. شهد وائل عبد الحميد. مرام محمد أبو عيسى. وفاء يحيي العليمي. عبد الله سمير خليفة.

موقع محافظة الغربية الرسمي. كما يمكنكم تحميل ملف النتائج عبر موقع اليوم السابع (تنزيل ملف النتائج). Advertisements

نتيجة الشهادة الإعدادية جميع محافظات مصر 2019

من يرغب في الإطلاع على نتائج الطلاب للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني “دور مايو 2019” بجميع محافظات مصر، يمكنه ذلك من خلال اتباع الروابط التالية:

ويجب العلم بأنه يتم تنزيل نتيجة الشهادة الإعدادية الغربية 2019 على شكل ملف يتم تشغيله بواسطة برنامج Excel.

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