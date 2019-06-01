تراند اليوم : باب الحارة الجزء العاشر الحلقة 7:شاهد مسلسل باب الحارة الجزء...

متابعينا الكرام ننشر لكم احداث مسلسل باب الحارة الجزء العاشر الحلقة السابع ..باب الحارة الجزء العاشر الحلقة 7

حيثانتشرت عبر مواقع التواصل الحلقة الثالثة من مسلسل باب الحارة الجزء العاشر الحلقة 3 كاملة وبجودة عالية عبر موقع الخليج 365 قبل الجميع ننشر لكم تسريبات مسلسل باب الحاره 10 الحلقة 3 اونلاين بجودة يوتيوب .

تشدد احدث الحلقة الثالثة من المسلسل هذا الموسم بعد قصف الحارة نعود لكم بحداث جميلة وقوة جدا من المسلسل هذا الموسم رمضان 2019 قبل الجميع نقدم لكم احدث الحلقة 3 باب الحارة 10 .

قصة مسلسل باب الحارة 10 حارة الصالحية

وتدور أحداث المسلسل في فترة الاحتلال الفرنسي وقصف حارة “الضبع” في سوريا، وتتطور الأحداث خلال هذا الجزء، كما يشهد الجزء الجديد من المسلسل ظهور عدد من الممثلين الجديد الذين انضموا إلى هذا الجزء، والمسلسل من إخراج مؤمن الملا الذي انضم لهذا الجزء بعد المخرج ناجي طعمة الذي أخرج الجزئين الثامن والتاسع من المسلسل.

ابطال مسلسل “باب الحارة 10”

يشترك في الجزء العاشر من مسلسل باب الحارة عدد كبير من نجوم الشاشة السورية والعربية، ومنهم الفنان سلوم حداد وصباح الجزائري و مهيار خضوع وشكران مرتجي وباقة أخرى من أفضل النجوم.

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وتكون بداية احدث الحلقة الاولي من باب الحارة 10 بقصف حارة الضبع من البدية ونقدم لكم كل تسريبات الحلقات من المسلسل قبل بجودة عالية اونلاين تابع كل جديد من احدث وصور لمسلسل باب الحارة 10 من بداية الحلقة الاولي الي الحقلة الاخير من المسلسل .

وقد حاز المسلسل على نسب مشاهدة عالية ومتابعة الجمهور في جميع أنحاء الوطن العربي مما دعى القائمون على العمل من تكملة المسيرة وإنتاج جزء أخر جديد.

مسلسل باب الحارة الجزء العاشر، حيث يطل علينا مسلسل باب الحارة بجزء جديد متميز عبر شاشات الفضائيات في موسم رمضان 2019.

لمشاهدة مسلسل باب الحارة الجزء العاشر الحلقة السابعة من هنا