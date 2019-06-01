تراند اليوم : مسلسل امنيات بعيدة الحلقة 2 الثانية كاملة HD

تعيش التوأم لطيفة وشريفة في مسلسل امنيات بعيدة الحلقة 2 في عالمين مختلفين، تتجاوز لطيفة الثرية كل الحدود لتحقيق رغبتها بأن يصبح لديها أطفال، بينما تعاني شريفة من الفقر وثقل المسؤوليات عليها. ويسلط الضوء على العلاقات الاجتماعية داخل البيت الواحد، ويتطرق إلى أختين توأم تختلفان في الأخلاق والفكر ومسيرة الحياة رغم تشابههما في الشكل، العمل من تأليف الروائية منى الشمري، وبطولة: هدى حسين، جمال الردهان، حمد العمان، عبدالله الطراروة، هنادي الكندري، وآخرون.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي حول أم تعتمد على ابنها في كل شيء، خاصة أنه ذو شخصية قوية بسبب المنصب الوظيفي المهم الذي يتقلده.

امنيات بعيدة هو مسلسل ارشاد ابوي أيضاً ضمن الدرامي العائلية من انتاجج دولة الكويت وهو الأول من نوعه.