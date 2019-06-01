بالأسماء تعرّف على 7 مسلسلات مشاركة في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل

يشكّل شهر رمضان المبارك خصوصيةً مهمة وعلامةً فارقة في عالم السينما والفن, إذ تستعد شركات الإنتاج في التحضيرات له من هذه الأوقات, لخوض غمار المنافسة ولفت الأنظار لتحقيق الهدف المنشود, ونتيجةً لذلك فقد تعطّلت مشروعات بعض الفنانين السينيمائية نظرًا لاستعداداتهم الخاصة بمسلسلات رمضان 2019, فمنهم من فضّلَ التأجيل ومن أوقف التصوير حتى الانتهاء من الأعمال الدرامية الخاصة بهذا الموسم.

ويشهد الموسم الدرامي المقبل صراع شرس من حيث التنافس مع عودة أحمد السقا للموسم الرمضاني من جديد، واستمرار عادل إمام ومحمد رمضان وياسر جلال في تقديم أعمال جديدة لموسم 2019.

ونرصد لكم بالأسماء 7 مسلسلات مسجلة في خريطة رمضان لهذا العام, جرى الإعلان عنهم حتى الآن, حيث من الوارد أن تنضمّ أعمالٌ أخرى إلى هذه القائمة خلال الفترة المقبلة, تحديدًا أننا ما زلنا في بداية العام, وفقًا لما ذكرته بوابة أخبار اليوم.

-«بيت راضي»

هو اسم المسلسل الذى يقدمه الفنان مصطفى شعبان خلال الموسم ذاته، مع السيناريست محمد السيد بشير بعد التعاون المثمر فى «أيوب» والمخرج أحمد صالح.

2-«لمس أكتاف»

يسجل هذا المسلسل التعاون الأول بين الفنان ياسر جلال والمنتج تامر مرسي، هو من إخراج حسين المنياوي.

3-«فالنتينو»

بطولة الفنان عادل إمام تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، تدور أحداثه فى إطار كوميدي حول نور عبد المجيد فالنتينو، صاحب مجموعة مدارس انترناشيونال.

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4-«ولد الغلابة»

هو من بطولة أحمد السقا، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، ويتناول العمل قضية الثأر فى الصعيد، وهذا المشروع كان مؤجلا من العام الماضي بسبب انشغال (السقا) بتصوير فيلم «سري للغاية».

5-«البرنسيسة بيسة»

تخوض الفنانة مى عز الدين، سباق رمضان بهذا المسلسل بتوقع شركة «سينرجي» إخراج أكرم فريد وتأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم.

6-«كلبش 3»

للموسم الثالث على التوالي يخوض الفنان أمير كرارة، سباق رمضان بمسلسله الأنجح «كلبش» مع السيناريست باهر دويدار والمخرج بيتر ميمي.

7- «زالزال»

هو اسم المسلسل الذى ينافس به الفنان محمد رمضان، خلال الموسم الرمضاني مع المنتج تامر مرسي والمخرج إبراهيم فخر.