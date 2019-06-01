موقع نتائج طلاب الكويت 2019 app.moe.edu.kw بالرقم المدني ظهور نتائج الثانوية العامة الليلة

موقع نتائج طلاب الكويت 2019 استعلام نتيجة الصف الثاني عشر الدور الأول قامت وزارة التربية في الكويت بالإعلان قبل قليل عن أن نتائج الصف الثاني عشر الدور الأول 2019 ستظهر مساء اليوم السبت الموافق الأول من يونيو من خلال موقع وزارة التربية الكويتية على شبكة الانترنت، وكان طلاب الصف الثاني عشر بدولة الكويت قد انتهوا من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي مساء يوم الخميس الماضي.

وذكرت الوزارة من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن نتائج الصف الثاني عشر في الأقسام: العلمي، والأدبي، والمعهد الديني ستكون متاحة مساء الليلة السبت من خلال موقعها الالكتروني

وقد قامت وزارة التربية الكويتية بنشر نتائج كافة المراحل التعليمة باستثاء الصف الثاني عشر، والتي من المقرر أن يتم الانتهاء من أداء الاختبارات الخاصة بهم يوم الحادي والثلاثين من مايو الجاري.

موقع وزارة التربية الكويت للاستعلام عن نتائج نهاية العام الدراسي

ويمكن الآن لكافة الطلاب في المرحتلين الابتدائية والمتوسطة الاستعلام عن نتائجهم الخاصة بنهاية العام الدراسي الحالي من خلال الدخول إلى موقع الوزارة على شبكة الانترنت وعنوانه هو: app.moe.edu.kw والذي يوفر نتائج كافة الطلاب في مختلف الصفوف الدراسية عن طريق كتابة الرقم المدني الخاص بالطلاب ومن ثم الضغط على زر بحث، ومن ثم ستظهر فوراً النتائج الخاصة بالطالب.

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مع العلم إلى أنه حتى الآن لم تظهر نتائج الفصلين العاشر والحادي عشر ومن المنتظر أن تظهر نتائجهم يوم الاثنين القادم، بالإضافة إلى أنه لم تظهر إلى الآن نتائج الصف الثاني عشر، حيث ستنتهي اختبارات الصف الثاني عشر يوم الحادي والثلاثين من هذا الشهر.

موعد نتيجة الثاني عشر الكويت 2019

أعلنت وزارة التربية الكويتية عن موعد نتيجة الصف الثاني عشر في الكويت 2019، وقامت الوزارة بالإعلان عن أن النتيجة ستكون متاحة مساء اليوم السبت لجميع طلاب الصف الثاني عشر “الثانوية العامة” في دولة الكويت للقسمين: العلمي والأدبي، والمعهد الديني.

ظهور نتائج الثانوية العامة الكويت 2019

أعلنت وزارة التربية الكويتية اليوم السبت نتيجة الثانوية العامة 2019 الدور الأول الكويت، ويمكن الآن لطلاب الصف الثاني عشر بالكويت التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم app.moe.edu.kw ومن ثم كتابة الرقم المدني الخاص بالطالب، وبعدها الضغط على زر بحث وستظهر لكم النتائج فوراً، مع تمنياتنا لكافة طلاب الثانوية العامة الكويت 2019 بالنجاح والتوفيق.

ويتم حالياً رفع نتائج الصف الثاني عشر 2019 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية الكويتية، حيث سيتم خلال الليلة معرفة النتيجة لكافة الطلاب عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية.

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