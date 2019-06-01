نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الغربية 2019

بعد فصل دراسي كامل اجتهد فيه الطلاب استعدادًا للامتحانات النهائية، دخل بالفعل جميع طلاب الشهاده الاعدادية الامتحانات واكتملت على خير منذ أيام، لتبدأ بعدها أعمال التصحيح، ليتولى كنترول الشهادة الاعدادية عمليات الرصد والتجميع والمراجعة لإعداد الكشوف النهائية للطلاب بكل سرعة ودقة لإعطاء كل طالب حقه كاملًا غير منقوص، عند اظهار نتيجة الشهادة الاعدادية في الغربية 2019.

وأوشك كنترول الشهادة الاعدادية في محافظة الغربية على الانتهاء من اعداد نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية 2019، حتى يتسنى لجميع الطلاب التعرف على نتائجهم ومواصة الدرب في التعليم الثانوي العام أو الفني، وتستعد جميع إدارات محافظة الغربية لتلقي كشوف النتائج لتوزيعها على الإدارات التابعة لها .

إدارات مديرية التربية والتعليم في محافظة الغربية

تتبع مديرية التربية والتعليم في محافظة الغربية 8 إدارات وهي :

إدارة مركز بسيون‏ التعليمية.

إدارة مركز زفتى التعليمية.

إدارة مركز سمنود‏ التعليمية.

إدارة مركز السنطة‏ التعليمية.

إدارة مركز طنطا‏ التعليمية.

إدارة مركز قطور‏ التعليمية.

إدارة مركز كفر الزيات‏ التعليمية.

إدارة مركز المحلة الكبرى التعليمية.

موعد إعلان النتيجة

ينتظر الطلاب وأولياء أمورهم نتيجة الشهادة الاعدادية في الغربية 2019 ، بكل شوق وترقب، حتى يطمئن الجميع، ومن المنتظر أن يتم اعتمادها من محافظ الغربية تمهيدًا لرفعها على موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة .

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اعتماد محافظ الغربية لنتيجة الشهادة الاعدادية 2019

اعتمد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية 2019، وقد بلغت نسبة النجاح 76.5% ، وقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان هذا العام 2019 ، عدد 72331 طالبا وطالبة منهم 71131 منتظما و1200 منازل تم توزيعهم على 372 لجنة على مستوى المحافظة .

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية في الغربية 2019

يتسنى للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم التعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية في الغربية 2019 ، من خلال الرابط التالي :

نتيجة الشهادة الاعدادية في الغربية 2019

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