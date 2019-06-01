تعليم الغربية .. “ظهرت الآن” نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالغربية ” ثالثه...

يستعد طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية من أبناء محافظة الغربية خلال الأيام القليلة القادمة لإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019، والتي انطلق يوم السبت الموافق 11 مايو 2019، وتعتبر محافظة الغربية من أول المحافظات في الجمهورية التي بدأت امتحانات التيرم الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، وقد استمرت الامتحانات لمدة إسبوع كامل، والآن يترقب جميع الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2019.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية

وفقا لتصريح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية الدكتور الشناوي عابد فإن عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا لامتحانات نهاية العام بلغ 72 ألف طالب وطالبة، وقد تم توزيع هؤلاء الطلاب على جميع اللجان داخل المحافظة والبالغ عددها 374 لجنة، ووفقا للتقارير المقدمة فإن جميع الامتحانات داخل المحافظة قد انتهت بسلام ودون وجود ما يعكر صفوها ودون تسجيل أي مخالفات.

مديرية التربية والتعليم بالغربية

أكدت مديرية التربية والتعليم بالغربية أن أعمال التصحيح داخل المراكز المعدة لها ما زالت مستمرة حتى اليوم ولم تنتهي بعد، وفور انتهاء أعمال التصحيح سوف تبدأ أعمال الكنترول من رصد وتجميع ومراجعة، وعقب انتهاء هذه الأعمال سيتم اعتماد النتيجة وإعلانها بشكل رسمي عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية، والذي سيقوم بعرض النتيجة والمجموع الكلي ودرجة كل مادة قد حصل عليها الطالب، ونرجوا من جميع أبنائنا وبناتنا في حالة تعذر الحصول على النتيجة إرسال رقم الجلوس على هيئة تعليق أسفل الموضوع.

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