نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2019 نهاية العام “ظهرت” عبر موقع مديرية التربية...

تم الإنتهاء من كافة عمليات تصحيح الأوراق والمراجعة ورصد الدرجات النهائية، حيث أن اللجان تعمل على قدم وساق وذلك لكي يتم اعتماد النتيجة وعرضها للطلاب والطالبات في أقرب وقتٍ ممكن، إليكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية 2019 نهاية الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس، رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية.

اعتمد محافظ الغربية نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الغربية، وتم رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية، إليكم الرابط لمعرفة النتيجة برقم الجلوس.