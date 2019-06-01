حقيقة وفاة الفنان حسن حسني

تعرض الفنان القدير حسن حسني لأزمة صحية مؤخرًا، حيث تكفلت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعلاجه حتى بدأ في مرحلة التعافي من وعكته الصحية التي مر بها.

وأكد نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، أن تكفل الشركة المتحدة للإنتاج والخدمات الإعلامية بعلاج الفنان حسن حسني خطوة مهمة في دعم ومساندة الرموز الفنية في مصر والوطن العربي. "وفق إرم نيوز"

وشددت أنها تساعد في رفع الروح المعنوية لكبار النجوم الذين منحوا الحياة الفنية كل ما هو غال ونفيس، منوهة إلى أن علاج الفنان حسن حسني على نفقة الشركة المتحدة للإنتاج، مبادرة جيدة نرجو أن يحذوا الجميع حذوها في مساندة ودعم القطاع الفني ومساندة ودعم رموزه.

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وأوضحت أن ذلك يساهم في القضاء على الأزمات التي تواجهه والكوارث التي تحل به، مشددة أن هذه المرحلة من أهم المراحل التي يحتاج فيها الفنان إلى الدعم والمساندة.

بدورها، شكرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة أشرف زكي، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد توليها التكلفة والرعاية الكاملة لعلاج الفنان حسن حسني، والذي مر بأزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت النقابة في بيان صحفي اليوم، أن حسن حسني واحد من رموز الفن المصري والعربي، وما قدمته الشركة المتحدة هو تكريم للفن والفنان المصري، ولنقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.