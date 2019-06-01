تونس: افتتاح مدرسة يهودية للفتيات يثير جدلًا واسعًا

جرى افتتاح مدرسة يهودية لتعليم الفتيات في تونس أمس الجمعة، ما أثار جدلًا واسعًا وسط إعلان الحكومة التونسية براءتها من الموضوع.

وافتتحت المدرسة في جزيرة ”جربة“ جنوب تونس وهي مكان تواجد اليهود هناك، وتضم معبد الغريبة، وهو أهمّ وأقدم معبد يهودي يقصده الزائرون بالآلاف من كل جهات العالم، في مثل هذا الوقت من كلّ سنة. "وفق إرم نيوز"

وجاء افتتاح المدرسة تزامنًا مع إتمام حج اليهود إلى معبد الغريبة، فيما بدأ الجدل بعد نشر حاخام فرنسي، يُدعى موشي لوين صورًا، تداولتها عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، عن مشاركته في افتتاح مدرسة يهودية للفتيات.

وأكد ناشطون عبر مواقع التواصل أن وجود هذا النوع من المدارس ”ذات الطابع الديني“ يهدد مدنية الدولة، وأنّ المدرسة التونسية ينبغي أن تكون مفتوحة لجميع المواطنين والمواطنات ولا تميّز بينهم على أساس الجنس أو الدين.