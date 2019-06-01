استعلم عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 “زراعي .صناعي.تجاري.فندقي”عبر بوابة التعليم الفني...

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 زراعي وصناعي وتجاري وفندقي من خلال بوابة التعليم الفني،لقد بدأت الامتحانات الدبلومات الفنية 2019 في يوم 17 مايو وتنتهي الامتحانات في الأيام الجارية وقاموا بأداء الامتحان أكثر من 750 ألف طالب وطالبة لهذا العام للفصل الدراسي الثاني 2018/2019 وبعد انتهاء الامتحانات يبدأ الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن نتيجة الدبلومات الفنية عبر الانترنت ،ومن خلال هذا المقال نتابع معاكم كل ما هو جديد عن نتيجة الدبلومات الفنية وموعد اعتماد النتيجة وإعلانها عبر بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2019

سيتم ظهور إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2019 “زراعي وصناعي وتجاري وفندقي”عبر البوابة التعليم الفني ،بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة أوراق الأمتحانات ورصد الدرجات في أعمال الكنترول وكذلك اعتمادها رسمياً من قبل وزير الترببة والتعليم وبعد ذلك سيتم الإعلان عنها عبر البوابة الثانوية الفنية ليتمكن الطلاب والطالبات عن استعلام نتائج الدبلومات الفنية من خلال دخول الرقم الجلوس الخاص بالطالب والطالبة

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2019 دبلوم صناعي وتجاري وزراعي وفندقي

يمكنك الدخول على بوابة الثانوي الفني

ثم إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصه

ثم يتم اختيار القسم الخاص بكل طالب وطالبة “تجاري صناعي زراعي فندقي”

ثم الضغط على خانة المخصصة باظهار النتيجة

يمكنكم ترك تعليق أسفل المقال برقم الجلوس الخاص بالطالب أو الطالبة للنتائج الدبلومات الفنية وسيتم الاستعلام عنها فور ظهور النتيجة على موقع بوابة التعليم الثانوي الفني ونتمنى لكم النجاح والتوفيق.

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