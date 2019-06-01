لعبة ببجي تسبب وفاة فتى 16 عاما - تفاصيل كاملة pubg

تسببت لعبة ببجى " PUBG " القتالية بوفاة فتى هندي يبلغ من العمر 16 عاما عقب اصابته بأزمة قلبية، وذلك نتيجة قضائه وقتا طويلا في ممارستها.

وذكر موقع "ان دي تي في" الهندي أن الفتى "فوركان كوريشي" من ولاية "ماديا براديش" قضى 6 ساعات في لعبة ببجى على هاتفه المحمول، وعقبها استشاط غضبا على لاعبين آخرين معه.

وذكرت شقيقته، أنها كانت بجواره فى اللحظات الأخيرة، وأثناء اللعب غضب كثيرا من أعضاء فريقه وأصبح يصرخ بانفجار وببكاء شديد، تاركا اللعبة، قائلا: "لن ألعب معكم مرة أخرى.. بسببكم خسرت"، بعدها تعرض لانهيار شديد وتم نقله إلى المستشفى قبل أن يعلن عن وفاته.

بدوره قال طبيب المستشفى "أشوك جاين: "قد يكون سبب الوفاة سكتة قلبية حادة نجمت عن صدمة مفاجئة لكنها كانت شديدة، وأن الإثارة فى لعبة الفيديو ربما تسببت في زيادة الأدرينالين مما تسبب في زيادة معدل ضربات القلب والسكتة القلبية".

ولفت الطبيب إلى أن الأطباء حاولوا إنعاش قلب فوركان لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، حيث قال الموقع إن الشقيق الأكبر له كان مولعا بلعبة ببجي بشكل كبير لكنه قرر حذفه بعدما جرى مع شقيقه.