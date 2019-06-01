باسمة حمادة تكشف أسرار اجهاضها مع هيا الشعيبي

كشفت الفنانة الأردنية باسمة حمادة أمس الجمعة خلال استضافتها في برنامج فانوس هيونة مع هيا الشعيبي عن سر اجهاضها لمرات متتالية.

وعن عدد مرات الإجهاض صرحت باسمة حمادة بأنها تعرضت للإجهاض أربع مرات موضحةً انها تؤمن أن الانجاب رزق من الله وأضافت:" هذا ماضي وانتهى وممكن ان تدمع عيني لكن دام ربنا عرف ما يبي يعطي باسمة لأن لو شيء زين لي ما اتوقع ان يحرمني منه"، بحسب "نون".

وقد احرجت هيا الشعيبي ضيفتها باسمة حمادة بسؤالها عن الاجهاض حيث قالت لها:" لو ما كنت اجهضت اول مولود كم كان عمره الحين؟" وأجابت حمادة أنه عمره سيكون سبعة عشر عامًا.