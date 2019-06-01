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تراند اليوم : النيابة تبدأ التحقيق مع شيما الحج في واقعة الفيديو الإباحي

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بدأت منذ قليل نيابة مدينة نصر الكلية، التحقيق مع بتهمة الظهور في فيديو إباحي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي برفقة ومخرج شهير، وسط حراسة أمنية مشددة، ومنع دخول أي شخص إلى سراي النيابة أو محيطها.

وكشفت مصادر داخل النيابة، عقب الانتهاء من التحقيق مع شيما الحاج، أنه من المقرر أن يتم التحقيق مع مني فاروق

يذكر أنه تم القبض على الفنانة داخل كافيه شهير بمدينة نصر وبالتزامن مع ذلك توجهت قوة أمنية الى منزل الفنانة الأخرى منى فاروق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وداهمته والقت القبض عليها.

وأضاف مصدر أن رجال المباحث صادروا هواتف الفنانتين فقط ولم يعثر بحوزتهما على اى ممنوعات، كما أن الشخص الآخر بالفيديوهات مخرج شهير - نتحفظ على اسمه.

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