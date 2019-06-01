رابط نتيجة الشهادة الأزهرية 2019 الترم الثاني 3 اعدادي برقم الجلوس والاسم من موقع بوابة الأزهر

في توالي جديد الأنباء حول نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 وشهادة الاعدادية الأزهرية جاءت تصريحات الأستاذ الدكتور صالح عباس وكيل الأزهر الشريف حول النتيجة صرح السيد الدكتور أن نتائج الامتحانات مبشرة ونسبة النجاح عالية للجميع في المحافظات عامة لجمهورية مصر العربية وأكد سيادته أنه سيتم نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الصف مفادها الآتي:

تم الانتهاء من اعمال تصحيح نتيجة الشهادة الاعدادية ورصد جميع الدرجات والتجميع الكلي لدرجات المواد الدراسية لطلاب الشطاهة الاعدادية الأزهرية الترم الثاني 2019 لجميع المحافظات وجميع المواد والتي تشتمل على ( مواد الفقة وأصول الدين – والنحو والصرف – والتجويد – القرآن – المطالعة – النصوص – الرياضيات – العلوم – والدراسات الاجتماعية – والخط والاملاء والتربية الفنية وجميع المواد كاملة )

اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019

وأكد السيد الدكتور في تصريحاته بأنه يقوم بنفسه بإعتماد نتيجة الامتحانات لشهادة الصف الثالث الإعدادي الأزهري الفصل الدراسي الثاني 2019 الترم الثاني ، وأكد ايضاً انه سيتم الاعلان عن النتيجة خلال ساعات قلائل وفق اعمتادها من جميع الكنترولات لجميع محافظات الجمهورية ، وسيتم ارسال الكشوف الناجحين الى جميع المناطق الأزهرية في محافظات جمهورية مصر العربية وأيضاً سيتم نشر النتائج عبر موقع الأزهر الرسمي فور اعلانها

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رابط نتيجة الأزهر الشهادة الاعدادية 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 وسيتم نشر النتائج للجميع من خلال الرابط او من خلال التواصل في التعليقات او من خلال صفحتنا على الفيس بوك لنتيجة الشهادات الإعدادية

رابط بوابة الأزهر الرسمي

http://www.azhar.eg/

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