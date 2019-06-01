الاكثر مشاهدة اليوم - s:sفيلم رانيا يوسف الاباحي ..فيديو رانيا يوسف خالد يوسف mp3

انتشر مقطع فيديو اباحي علي شبكات التواصل الاجتماعي فيس بوك ويوتيوب تظهر فيه فتاة تشبه الفنانة المصرية رانيا يوسف وبالرغم من رد الفنانة المصرية رانيا يوسف علي من قاموا بتداول هذا الفيديو واكدت انها ليس هي التي تظهر في الفيديو زادت الاشاعات من اصحاب النفوس السوداء علي الفنانة المصرية رانيا يوسف ونحن من موقعنا شبكة نداء ناكد ان الفتاة التي ظهرت في الفيديو ليست الفنانة رانيا يوسف ولكن هناك العديد من اصحاب النفوس السوداء يحاولون تشوية صورة الفنانة رانيا يوسف بسبب نجاحها المستمر. الفديوهات المتداولة علي مواقع التواصل
رانيا يوسف من خلال الحكاية ترد على الفيديو المزيف المسيئ لها
وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي للفنانة المصرية المثيرة للجدل خلال الفترة الأخيرة، عبر كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن أنه سيتم مقاضاة أي موقع أو صحيفة أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسيء لها بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال نشر أية أخبار أو صور للتشهير بها، وفقا لمواد ونصوص قانون العقوبات.