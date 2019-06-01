بوابة الأزهر الإلكترونية azhar.eg

بعد أن انتهى طلاب وطالبات الصف السادس الإبتدائي الأزهري بجميع محافظات الجمهورية امتحانات الفصل الدراسي الأول، والجميع في حالة من الشغف والقلق لمعرفة نتيجة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني والتي من المنتظر إعلانها خلال الأيام القادمة، حيث أن أعمال كنترول الإبتدائية قد بدأت فور انتهاء الإمتحانات مباشرة، وعقب انتهاء جميع الأعمال سوف يتم تجهيز النتيجة لاعتمادها رسميا من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

جدير بالذكر أن امتحانات الإبتدائية الأزهرية تتم فى نفس التوقيت فى كافة محافظات جمهورية مصر العربية، كما تبدأ أعمال الكنترول من تصحيح ومراجعة في كافة مراكز التصحيح لتحديد نسب النجاح الخاصة بكل محافظة لرفعها لمشيخة الأزهر الشريف لتحديد نسبة النجاح العامة على مستوى الجمهورية.

نتيجة الابتدائية الأزهرية 2019

هناك ما يقرب من 150326 طالب وطالبة قد تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإبتدائية الأزهرية 2019 الترم الثاني بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، وعقب إنتهاء الإمتحانات بدأت على الفور أعمال التصحيح والرماجعة بداخل الكنترولات المركزية الخاصة بالأزهر الشريف بجميع محافظات الجمهورية.