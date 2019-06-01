بوابة الأزهر الإلكترونية

بعد طول انتظار نزف إليكم خبر قرب إعلان نتيجة الفصل الدراسى الثاني لطلاب الصف الثالث الاعدادى الازهرى فى جميع محافظات الجمهورية سواء الوجه البحرى أو الوجه القبلى ، حيث سيقوم الدكتور صالح عباس وكيل الأزهر باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2019 نهاية الإسبوع الجاري، وسوف تقوم مشيخة الازهر بتوزيع كشوف الناجحين على جميع المناطق الازهرية التابعة لكل محافظة ، وسوف نضع لكم عبر هذا المقال الروابط التي سيتم من خلالها اعتماد وإعلان نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019

سيتم توزيع تلك الكشوف الخاصة بالناجحين على جميع المعاهد الازهرية ، كما سيتم الاعلان عن النتيجة عبر موقع نتائج امتحانات الازهر التعليمى والذى يتيح لكل ابنائنا الطلاب الاستعلام عن النتيجة عبر كتابة رقم الجلوس ، حيث تظهر جميع درجات الطالب سواء فى المواد العلمية او الشرعية ، هذا وقد انتهى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية من أداء امتحانات التيرمالثاني 2019 يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2019.

الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الأزهرية 2019

أعلن الدكتور صالح عباس وكيل الأزهر أن النتيجة سوف تكون متاحة على صفحات الموقع الرسمى للازهر الشريف خلال الساعات القليلة القادمة ، كما أوضح فى تصريح له أن نسبة النجاح لهذا العام مرتفعة عن العام الماضى ، كذلك الامر لم تكن هناك اى شكاوى من الطلاب أو أولياء الامور حول أسئلة الامتحانات ، كذلك عملية التصحيح و تقدير الدرجات كانت فى مصلحة الطالب ، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الإعدادية الأزهرية من خلال الروابط التالية

كلا الموقعين يوفر خدمة إعلان النتيجة ، أحبائى الطلبة يمكنكم متابعة الاستعلام عن النتيجة من خلال هذه الروابط ، و ذلك باختيار المرحلة التابع لها و هى الشهادة الاعدادية ، ثم كتابة رقم الجلوس و الضغط على بحث ، سوف تظهر لك النتيجة فور توفرها ، تمنياتى لكل أبنائى و بناتى الطلبة و الطالبات بالتوفيق و النجاح الباهر .

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