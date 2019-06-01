البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

نشرت البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة المنيا ، وسيشمل البيان ظهور ترتيب أوائل الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني على مستوى الإدارات التعليمية التابعة إلى مديرية التربية والتعليم بالمنيا، وسنرفق رابط نتائج الامتحانات من بوابة الخدمات الإلكترونية للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس وكذلك نسب النجاح في إدارات المنيا التعليمية.

الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا التابعة لموقع البوابة الإلكترونية كانت قد حددت مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5-2-2019 كموعد رسمي لاعتماد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، ومنذ قليل تم التأكيد على اعتماد النتائج، ومن خلال متابعة ورصد موقع نجوم مصرية للمستجدات سنوفر لكم الروابط الرسمية للحصول بكل سهولة ويسر على درجات شهادة الصف الثالث الإعدادية بمحافظة المنيا بدون عناء.

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة المنيا وتم نشر الكشوف لنتائج الطلاب لكل الإدارات التعليمية ونسبة النجاح العامة 73.74% وقريبا سنوفر لكم أسهل طرق الحصول على النتائج.

رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا

ندرك مدى حالة القلق والتوتر التي تنتاب الآلاف من أولياء الأمور والطلاب في ربوع محافظة المنيا، خاصة بعد ظهور العديد من شهادات الصف الثالث الإعدادي خلال الأيام القليلة الماضية بالمحافظات، ومع الإعلان عن نسبة النجاح وبيان اعتماد نتائج الطلاب، وإتاحة روابط موقع وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا للاستعلام برقم الجلوس، سيجد البعض مشقة في الوصول إلى نتيجة، لذا يمكنكم ترك رسالة بالتعليقات بها رقم الجلوس واسم الإدارة التعليمية واسم الطالب، وسنتولى نحن البحث وتوفير النتائج لكم، وللدخول إلى موقع بوابة المنيا الإلكترونية للحصول على نتيجة إعدادية المنيا 2019 الرابط أدناه.

بوابة المنيا الإلكترونية

رابط نتائج طلاب المنيا القطاع المركزي

نتائج طلاب المنيا قطاع الشمال

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نتائج الطلاب المنيا قطاع الجنوب

موقع مديرية التربية والتعليم المنيا

الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 بمحافظة المنيا ستكون عبر عدة مواقع؟، على راسها بوابة الخدمات الإلكترونية مديرية التدربية والتعليم بالمنيا .

مديرية التربية والتعليم المنيا

دقائق قليلة وسنرف لكم نتيجة الاعدادية 2018 بمحافظة المنيا وبها كافة التفاصيل حول نسب النجاح وفق ما سيصدر على رابط الصفة الرسمية البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا .

تحديث: رابط موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا وعبر الصفحة الرسمية نشر كشوف نتائج الطلاب لجميع الإدارات التعليمية، حيث بمقدور أولياء الأمور التعرف على النتيجة باسم الطالب ورقم جلوسه، ومن لا يستطع القيام بذلك اترك رسالة بالتعليقات بها رقم الجلوس.

تحديث: الصفحة الرسمية أعلنت بيان اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي اليوم بنسبة نجاح 73.74% والاستعلام من خلال كشوف النتائج بالاسم ورقم الجلوس، من الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا.

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