شاهد: شجاعة خالد الصاوي في رامز في الشلال

تصدر الفنان المصري خالد الصاوي اليوم الجمعة قائمة المنشورات الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد حلوله ضيفاً في برنامج رامز في الشلال على قناة MBC مصر.

وفاجئ الصاوي الجمهور بشجاعته حين واجه الغوريلا المزعومة بحزامه فيما أبدى انفعاله وغضبه من رامز جلال عند اكتشافه سر المقلب لكن الأخير نجح في تهدئته قبل انتهاء الحلقة.

وخلال المقلب، وجه رامز جلال العديد من التعليقات الساخرة للصاوي، بعدها تم إقناعه بالتحكيم بين فريقين متنافسين فى مسابقة، وشهد البرنامج قيام الفيل برش المياه، بعدها صعدوا فوق الجسر، لينهار به الجسر ويقع فى المياه وسط فزع كبير انتاب الصاوي أثناء مواجهة الشلال، بحسب "مصراوي".

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ويستضيف رامز جلال في برنامج المقالب لهذ العام عدداً من مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام على مدار شهر رمضان 2019 ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف.

ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا مما يزيد من فزعه وخوفه.