البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة الشرقية، ينتظر الآن الآلاف من طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية ، قيام الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظة الشرقية باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية للترم الثاني 2019، وذلك بعد أن أعلن كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية عن الانتهاء من كافة اللازمة للإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بالشرقية.

رابط استخراج درجات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظة الشرقية:-

بعد أن يقوم الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 بمحافظة الشرقية، فإنه من المنتظر أن يتم إعلان النتيجة فور اعتمادها على الموقع الإلكترونية للبوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية.

حيث يمكن لطلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية الدخول على الموقع الإلكتروني للبوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية من خلال الضغط هنا

كذلك فإنه يمكن لطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية الحصول على نتيجة إعدادية الشرقية الترم الثاني لعام 2019 من خلال القيام بكتابة تعليق أسفل الموقع في التعليقات يتضمن الاسم ورقم الجلوس، حيث سنقوم بعدها بعرض النتيجة بعد أن يتم اعتمادها من قبل محافظة الشرقية الأستاذ الدكتور ممدوح غراب، لتكون أول من يعلم نتيجته في الشهادة الإعدادية بالشرقية.

يذكر أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية 2019 يبلغ 118981 طالبة وطالبه، موزعين على 664 لجنة في 20 إدارة تعليمية على مستوى محافظة الشرقية.

← إقرأ أيضاً: