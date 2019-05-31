ادعية للاولاد في ليلة القدر مكتوبة

يحيي الملايين من المسلمين في الدول العربية والإسلامية والعالم، في هذه الليلة، ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، ليلة القدر، التي تعتبر مناسبة هامة لدى المسلمين في بقاع الأرض كافة.

ليلة القدر، التي أنزل فيها القرآن الكريم على النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- حيث تعد خير من ألف شهر، وتنزل فيها الملائكة بالرحمات حتى مطلع الفجر. وفق ما ورد في القرآن الكريم.

ادعية للاولاد في ليلة القدر اضغط هنا

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كما ثبت بالسنة النبوية الحث على تحري هذه الليلة وخصوصا في الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان، وبالأخص الأيام الفردية من العشر الأواخر، حيث ورد في القرآن أنها خير من ألف شهر.

يذكر أن ليلة القدر سميت بهذا الاسم، من القدر وهو الشرف، والمقصود بالقدر هو التعظيم أي أنها ليلة ذات قدر، ولها عدد من الخصائص والمميزات، ويقوم المسلمون فيها بقراءة القرآن الكريم والدعاء للأولاد والزوج وكل ما يتمنون من الله.

ويعتبر الدعاء من أعظم العبادات للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وله أهمية وفضل حيث يعد عبادة يؤديها المسلم من أجل التقرب إلى الله، كما ور في قول الرسول عليه الصلاة والسلام "الدعاء هو العبادة".