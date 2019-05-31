هل يجوز الجماع في ليلة القدر؟ شيخ أزهري يجيب

تساءل العديد من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، مساء يوم الجمعة، عن حقيقة جواز الجماع في ليلة القدر، التي يشارك الملايين من المسلمين حول العالم في إحيائها هذه الليلة، في العشر الأواخر من شهر رمضان 2019.

وقال العالم الأزهري الشيخ محمد السعدي إن "الجماع في ليالي رمضان مباح كالأكل والشرب وذلك بصريح القرآن واتفاق المسلمين". وفق ما أورده سيدتي باللغة العربية عبر موقعه الإلكتروني.

ووفق المصدر ذاته، فقد قال الله عز وجل: "أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ".

وذكر الشيخ السعدي أن "الجماع والأكل والشرب في ليالي الصوم من أولها إلى طلوع الفجر مباح"، مضيفا أن "ليلة القدر إحدى ليالي رمضان فهي مثل باقي الليالي؛ إلا أنها تفضل سائر الليالي".

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وأشار الشيخ الأزهري والعالم السعدي إلى أن ليلة القدر لها عظيم الفض لوالأجر، لافتا إلى أن "الأولى للناس أن يشتغلوا بالعبادة وأنواع الطاعات في هذه الأيام المباركات، وألا يقبلوا على هذه الشهوات".

وحسب ما أورده المصدر نفسه، قد أخبرتنا السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر.

يشار إلى أنه من الأدعية المفضلة في ليلة القدر : "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني". حيث قالت مصادر إعلامية دينية إنه يفضل الاكثار من هذا الدعاء في هذه الليلة وخلال اخر عشرة ايام من شهر رمضان المبارك.