منى واصف تحصد لقب ام جبل في الحياة الواقعية

كشفت الفنانة منى واصف خلال لقائها في برنامج اقتضى التوضيح عبر إذاعة بلاي أف إم عن علاقتها القوية بالفنان تيم حسن في إطار تعاونها لسنوات متتالية في مسلسل الهيبة.

وعبّرت منى واصف عن الكيمياء التي تجمعها بتيم حسن حتى لقبها البعض في حياتها الشخصية بلقب ام جبل وتبرر هذه الحالة الخاصة كون عائلة شيخ الجبل تعيش ترابطاً عائلياً قوياً وهو ما يسيطر على الحياة العشائرية بما فيها من مبادئ جبلية صارمة.

ووصفت منى واصف دور ام جبل بأنه من الأدوار النسائية الصعبة والقوية وقالت:" أحب نوعية الأدوار الصعبة والقوية التي تظهر المرأة بكل جبروتها كما انها تناسب عمري وهذا ليس بجديد فأنا طيلة مسيرتي المهنية اختار شخصياتي بعناية شديدة".

وعلقت منى واصف على مشاركة الفنانة سيرين عبد النور في الجزء الثالث من الهيبة بأنها صاحبة دور جرئ كونها على علاقة بثروت ومن ثم علاقة حب مع جبل، بحسب "أبو ظبي الإخبارية".

يذكر بان منى واصف تشارك للعام الثالث على التوالي بالدور الرئيس لام جبل وهي احدى الشخصيات الأساسية للعمل ولاقت نجاحاً باهراً بقوة شخصيتها وقراراتها الحازمة.