حقيقة وفاة رشيد عساف الممثل السوري الشهير

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، الليلة، أنباء تتحدث عن وفاة الفنان رشيد عساف الممثل السوري الشهير، عن عمر يناهز 60 عاما، إلا أن مصادر مُطلعة دحضت كل ما أثير خلال الساعات الماضية في هذا الشأن.

وقالت مصادر مُطلعة أن الفنان رشيد عساف بخير ويتمتع بصحة جيدة ويعيش مع أسرته في سعادة، نافية كل ما تم تداوله حول تدهور حالته الصحية هذه الليلة أو وفاته، داعية في الوقت ذاته النشطاء إلى التوقف عن بث مثل هذه الشائعات.

رشيد عساف ممثل سوري، بدأ العمل الفني من خلال الفرق المدرسية والشبيبة، قبل أن ينتسب إلى نقابة الفنانين بصفة متمرّن، ثم بدأ في مطلع سبعينات القرن الماضي من على المسرح الجامعي.

وتوجه الفنان رشيد عساف إلى العمل لدى المسرح القومي، وأدى العديد من المسرحيات المميزة، التي أهلته إلى المشاركة في عدد من الأفلام السينمائية مثل "الحدود"، مع الفنان القدير دريد لحام الذي ترك بصمة واضحة في العمل الفني.

وفي إطار آخر، ظهر رشيد عساف عبر التلفزيون في مسلسل البسطاء الذي أخرجه سليم صبري في مطلع ثمانينات القرن المنصرم، وله العديد من الأعمال المميزة، مثل "البركان والعبابيد والفوارس والمسلوب وصلاح الدين وأبناء الرشيد" وغيرها من الأفلام والمسلسلات.