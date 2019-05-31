تراند اليوم : حقيقة ظهور رانيا يوسف في فيديو إباحي مع مخرج شهير (فيديو)

أصبحت الفنانة رانيا يوسف مؤخراً مادة دسمة لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما وأنها لم تخرج من أزمة إلا أن تبعتها بأخرى، بداية من إرتدائها فستان وصفه البعض بالفاضح خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين مروراً بإرتدائها فستان جريء آخر خلال حفل توزيع جوائز "ديرجيست"، وصولاً الى تداول مقطع فيديو إباحي منسوب لرانيا يوسف أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث ظهر في المقطع شخص غير معروف يتحدث عن ان من تشاركة المقطع هي الفنانة رانيا يوسف، موجهاً لها عبارات سب وقذف، فيما أشار مروج المقطع على أن من يشارك رانيا يوسف في المقطع هو المخرج خالد يوسف.

رانيا يوسف ترد خلال مداخلة مع عمرو أديب

فيما نفت رانيا يوسف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "mbc مصر" أن تكون هي بطلة الفيديو الإباحي المتداول، مؤكدة أن الفتاة التي جاءت في الفيديو لا تشبهها على الإطلاق، ولكن تم استخدام اسمها لزيادة عدد المشاهدات.

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وأضافت أنها تدفع الثمن مع أطفالها خاصة وأن اسمها بات يردد في كل نصيبة على حد قولها، مشيرة على أن من روج للمقطع هو موقع إلكتروني غير رسمي يبث من تركيا، أراد ان يزج بأسمي دون بينه.

