(شاهد) وطن ع وتر 2019 الحلقة 26 السادسة والعشرون - محليات

نعرض إليكم متابعينا مساء اليوم الجمعة، مسلسل وطن ع وتر 2019 الحلقة 26 السادسة والعشرين من خلال قناة رؤيا كوميدي الفضائية اون لاين، لنخبة من الفنانين الفلسطينيين والأردنيين على رأسهم عماد فراجين.

الحلقة السابقة من المسلسل الكوميدي الساخر وطن ع وتر حملت عنوان "العراب تاعنا"، حيث استهل الفنان عماد فراجين الحلقة بمشهد وهو يقف ويأتي له ابنه يقول له كلام يستدعي أن يطلق النار عليه من مسدسه.

وظهر مساعده دريل يطلب منه حل مشكلة ويرفض عماد فراجين الحديث معه وجها لوجه ويطرده من المكان ليجلس مع نفسه ومع الحاح المساعد يستدير أبو الفراجين ويتحدث عن وضع مساعده مع الكلاب فينوي اختطاف الكلاب.

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ثم يظهر أبو الفراجين وهو يداعب كلب في حديقة منزل ويطلب منه المجئ ليطعه اللحم لكن لا يملكون اللحم ولكن معهم الخبز، وثم يدخل أبو الفراجين إلى مكان آخر ليدخرج لهم كلب مفترس ما يرعبهم ويثير ذعرهم.

ثم يظهر أبو الفراجين في مشهد في ساحة تعج بالأشجار فيطلب من المساعد الانسحاب هو والشباب لأنه يقف على لغم أرضي لكن تظهر الحقيقة بأنه غطاء خزان، وثم يرتحم على والده وهو ينتظر والد الطفل الذي معهم.

وفي ختام الحلقة يظهر أبو الفراجين وهو يشرب الماء ويأخذها المساعد ليفحصها من وجود سم فيها وثم يتحدث عن المتفق عليه ألا وهو "على كل فراشك مد رجليك" وغيرها من الجمل، ويقول يا إخوان بصوت مرتفع وفق طلب مساعده ويبدأ بالحديث عن المافيا العالمية ويصفها بالالماس.