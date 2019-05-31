شاهد اسماء الاسد المصابة بالسرطان في اخر اطلالة

ظهرت اسماء الاسد زوجة الرئيس السوري المصابة بالسرطان في إطلالة جديدة خلال لقائها فريق الأولمبياد السوري المشارك في بطولة العالم للأولمبياد.

والتقت اسماء الاسد برياضيي فريق الأولمبياد السوري الخاص المشاركين في بطولة العالم للأولمبياد الخاص، وشاركتهم تناول طعام الإفطار.

ونشرت صفحة الرئاسة السورية الرسمية صورا للأسد، وهي ترتدي اللباس الرياضي، وتشارك الرياضيين السوريين ألعابهم، قبل أن تتناول معهم طعام الإفطار.

وشاركت أسماء الأسد 100 من أبطال الأولمبياد السوري الخاص، في بعض ألعابهم، وجزءا من مهاراتهم في رياضات نافسوا وتفوقوا فيها بأكثر من بطولة عالمية، وشاركتهم فرحتهم وإفطارهم.

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ويشار إلى أن رياضيي الأولمبياد السوري الخاص شاركوا في 16 من أصل 24 لعبة في المسابقات العالمية للأولمبياد الخاص الذي أقيم في العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، بين 7 و23 مارس/آذار الماضي، وحصدوا ميداليات في 14 لعبة، وهي: الريشة الطائرة، رفع الأثقال، كرة الطاولة، التنس الأرضي، البوتشي، الجمباز، ألعاب القوى، الدراجات، كرة القدم، التزلج المدولب، الكرة الطائرة، الجودو، سباحة، بولينغ.

و أسماء فواز الأخرس تعرف بأسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، وتنحدر من مدينة حمص السورية، ولدت في لندن، بريطانيا. تزوجت الرئيس السوري بشار الأسد في 18 كانون الأول / ديسمبر 2000.