شاهد: ياسمين نيار تفضح المنتج محمد السبكي

كشفت النجمة الجزائرية ياسمين نيار سر زواجها من المنتج المصري محمد السبكي في العاصمة المصري القاهرة.

وأكدت وفق ما ورد "سوا"، أن الارتباط تم بشكل رسمي بينهما وقد سكنت بعدها في منزله قبل ان تبدأ المشاكل و تقرر العودة الى مقر إقامتها في سويسرا.

وقالت: "تعرفت الى محمد و قد طلب الزواج مني امام عدد من الاشخاص و بعضهم من اهل الصحافة في مصر و بعد المشاورات وافقت على طلبه و تزوجنا بشهادة شاهدين و شيخ و عشت في بيته وكنت لفترة طويلة ورافقته في جميع جولاته و سهراته وحتى سفره الى لبنان و كنت زوجته امام الجميع وهناك مكالمات و تسجيلات و صور و ارواق تثبت ذلك سوف انشرها لاحقاً".

وتابعت: "حصلت بيننا بعض المشاكل و احدها بسبب الممثلة غادة عبد الرازق المصابة بالغرور و امور اخرى تطورت بسرعة و حين طالبته بورقة الزواج رفض ان يزودني بها وقد شككت انها مزورة و ان الشهود مزورين و انني وقعت في فخ كبير, حتى انه طلب مني تسجيل "تتر" فيلم "حملة فرعون" و ارسلني الى الاستديو لتسجيل أغنية "يا عيالي يا ولاد التيت " وطبعاً تبين لاحقاً ان السبكي يحتال و يراوغ و يريدني ان ابقى في منزله تحت الاقامة الجبرية و كأنني عبدة له وهي الناحية التي رفضتها و خرجت من بيته و انتقلت الى احد الفنادق قبل ان اعود الى سويسرا".

وأردفت: "انا آمنت به كسند و زوج لكنني اصطدمت بالخدعة التي جعلني اصدقها بالزواج الرسمي و أغنية الفيلم و غيرها من الوعود و العهود التي تبخرت فجأة لذا كنت حريصة على توثيق كل الدلائل التي تلقي الضوء على حقوقي و العملية التي كنت ضحيتها و قررت ان لا اسكت بعد الان عن أزمة داهمت حياتي بشكل عنيف و جعلتني اشعر بالحزن الشديد وحتى خلال أزمتي مع الملحن عصام كاريكا تخلى السبكي عني وذهبت كل الوعود دون رجعة".