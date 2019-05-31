نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019 نهاية الفصل الدراسي الثاني موقع البوابة الالكترونية...

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019 نهاية الفصل الدراسي الثاني التي ينتظرها طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي في محافظة الشرقية، بعد أن انتهوا من آداء اماتحاناتهم على أكمل وجه في جميع المواد المقررة عليهم “اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التربية والدينية، التربية والرياضية، العلوم، والدراسات”، وانتهو يوم الخميس الموافق 16 مايو 2019، ومن خلال موقعنا وعبر هذا المقال سوف نقوم بنشر رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019 نهاية الفصل الدراسي الثاني، رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019

قال الأستاذ “رمضان عبد الحميد حسن” وكيل أول في وزارة التربية والتعليم في محافظة الشرقية أن عمليات تصحيح أوراق الإمتحانات تجرى الآن على قدم وساق، وفور الإنتهاء من عمليا تصحيح الأوراق ورصد الدرجات ومن ثم سيتم اعتمادها من قبل السيد محافظ الشرقية، ومن ثم رفعها والإعلان عنها من خلال موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية، والإستعلام عنها برقم الجلوس فقط.

كما صرح أيضاً رمضان عبد الحميد أن عدد الطلاب والطالبان اللذين قاموا بآداء امتحانات الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الثاني 2019 بغ عددهم “122508”، مقسيمين على “699” لجنة امتحانية على مستوى مديرية التربية والتعليم لمحافظة الشرقية وهم، “إدارة فاقوس التعليمية، إدارة القرين التعليمية، إدارة القنايات التعليمية، إدارة ديرب نجم التعليمية، إدارة العاشر من رمضان التعليمية، إدارة مشتول السوق التعليمية، إدارة ههيا التعليمية، إدارة غرب الزقازيق التعليمية، إدارة منيا القمح التعليمية، إدارة الصالحية التعليمية، إدارة بلبيس التعليمية، إدارة شرق الزقازيق التعليمية، إدارة كفر صقر التعليمية”، إليكم رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية للاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019 برقم الجلوس.

Advertisements

البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية

إليكم رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019 للفصل الدراسي الثاني، رابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة الشرقية.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2019 الفصل الدراسي الثاني:

أولاً الدخول على موقع نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة الشرقية. ومن ثم إدخال رقم الجلوس الخاص به وأخيراً قم باضغط” البحث عن النتائج”.

← إقرأ أيضاً: