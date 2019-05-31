“ألاستعلام عن درجات الإعدادية” برقم الجلوس “نتيجة الشهادة الإعدادية” ألترم...

“نتيجة الشهادة الإعدادية” للترم الثاني 2019 علي موعد من الظهور في القريب بجميع المحافظات، حيث صرح متحدث بوزارة التربية والتعليم بأنه سيتم اعتماد النتيجة نهاية الأسبوع الجاري، وقال أن نسبة النجاح للترم الثاني زادات عن ألترم الأول حيث بلغت حوالي 86% لطلاب الإعدادية الذين تقدموا للامتحانات، وقد قال بأن النتيجة ستظهر من موقع وزارة التربية والتعليم من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بكل محافظة، أو من الممكن الحصول علي النتيجة بالذهاب المدرسة لمعرفه تفاصيل الدرجات.

“نتيجة الإعدادية” ألترم الثاني 2019 برقم الجلوس جميع المحافظات

يتم الدخول علي الموقع الإلكتروني وهو موقع وزارة التربية والتعليم .

. نقوم بكتابة رقم الجلوس الخاص بكل طالب في الخانة المحددة ونضغط علي عرض النتيجة.

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“نتيجة الشهادة الإعدادية” جميع المحافظات ألترم الثاني 2019 وزارة التربية والتعليم

“نتيجة الشهادة الإعدادية” ألترم الثاني 2019 تم ظهورها في بعض المحافظات مثل محافظة الجيزة والقاهرة وكفر الشيخ وسيتم ظهورها في باقي المحافظات الأخري خلال نهاية هذا الأسبوع ، وقد قالت وزارة التربية والتعليم بأنه سيتم تسلم طلبات التظلم لجميع المواد بعد إظهار النتيجة علي الموقع الإلكتروني خلال يومان من أعلان إظهارها، ومن يجد أي صعوبة في الدخول علي الموقع يقوم بكتابة رقم الجلوس في التعليقات وسنبحث له عن الدرجات، نتمنى النجاح والتوفيق للجميع.

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