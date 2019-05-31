موعد برنامج مع أو ضد لعلا الفارس على بي إن BEINدراما

تطل الإعلامية الأردنية علا الفارس على شاشة قناة BEIN دراما في اول أيام عيد الفطر في برنامجها الجديد "مع أو ضد" تحت إدارة المخرج كميل طانيوس في انطلاقتها الجديدة في عالم التقديم التلفزيوني.

وكانت الفارس قد أعلنت عن عودتها للجمهور عبر شاشة بي إن BEIN دراما في برنامج حواري جديد تستضيف فيه أهل الفن العربي.

ويعرض البرنامج عبر قناة BEIN بي إن دراما على تردد 11180V 27500 على القمر الصناعي بدر 26E.

بدورها رحبت قناة بي إن دراما bein بالإعلامية علا الفارس وعودتها للشاشة في اول أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت الفارس قد اعلنت انتهاء علاقتها بمجموعة قنوات "إم بي سي" في فبراير الماضي، بعد مضي أكثر من عام على قرار إيقافها عن العمل إثر تغريدة اعتبرت مسيئة للسعودية، بحسب "موقع قنوات الشيرنج".