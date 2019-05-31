نتيجة الإعدادية محافظة القليوبية 2019 بالاسم ورقم الجلوس| موقع مديرية التربية والتعليم

تم اعتماد نتيجة الإعدادية محافظة القليوبية 2019الفصل الدراسي الثاني الدور الأول “دور مايو 2019م، وقد أطلقت مديرية التربية والتعليم رابط استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية بالاسم 2019 أو برقم الجلوس رسمياً، وقد تم الإعلان عن ذلك من خلال حساب محافظة القليوبية الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وبعد الترقب الكبير من جانب أولياء الأمور والطلاب والطالبات الذين قاموا بأداء اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 2018-2019م على مستوى محافظة القليوبية، فقد تم الإعلان عن نشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية اليوم الخميس الموافق لتاريخ 30 مايو 2019م، ومن خلال موقع نجوم مصرية يمكنكم استعلام نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية من خلال اتباع رابط موقع مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية الرسمي المرفق بالمقال، ومن يرغب في استخراج نتيجته ولم يستطع، يمكنه ترك تعليقاً أسفل الموضوع وسيتم جلب النتيجة له بمشيئة الله تعالى من جانب موقعنا.

نتيجة الإعدادية محافظة القليوبية 2019

تم الإعلان رسمياً اليوم عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 أو نتيجة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الفصل الدراسي الثاني “دور مايو” للعام الدراسي الحالي 2018-2019م من جانب الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، وقد تم إيضاح نسبة الطلاب والطالبات ممن لهم الحق في دخول امتحانات نهاية العام الدراسي، وعدد الطلاب والطالبات الذين حضروا الامتحانات بالفعل، بالإضافة إلى النسبة المئوية للناجحين والناجحات، ويمكنكم التعرف على هذه الأعداد والنسب من خلال النقاط التالية:

إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني (89812) طالباً وطالبةً.

عدد الطلاب الناجحين (75082) طالباً وطالبةً.

النسبة المئوية للناجحين (85.2%).

وبعد أن تم الانتهاء من رصد درجات الطلاب بكل دقة، ومن ثم اعتمادها من قبل المحافظ، ثم نشر نتيجة الإعدادية محافظة القليوبية 2019 عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية، فقد أوضح مدير المديرية الأستاذ “طه العجلان” ما سيتم إرفاقه في النقاط التالية:

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نسبة امتحان الإعدادية للصم وضعاف السمع بلغت (90.2%). نسبة الإعدادية المهنية (75.8%). نتيجة الإعدادية للطلاب والطالبات المكفوفين (100%).

وقد تقدم الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية بالتهنئة لجميع طلاب وطالبات المحافظة وخاصة الطلاب المتفوقين منهم، كما أرفقت المديرية كشفاً يتضمن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2019، أما عن رابط استعلام نتيجة الإعدادية محافظة القليوبية 2019 الرسمي الذي تم إطلاقه من قبل المحافظة، فيمكنكم اتباعه من خلال الرابط التالي (dochub.com) لدخول الموقع المُخصص لعرض نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس، أو من خلال الرابط التالي (result.madrsa).

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