تراند اليوم : مودل شمس العراقيه بإطلالة مُثيرة في أحدث جلسة تصوير

شاركت المودل شمس العراقيه جمهورها بصور جديدة تألقت فيها بإطلالة مثيرة في أحدث جلسة تصوير أقامتها، وذلك خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وأطلت مودل شمس على جمهورها بإطلالة ساخنة بارتدائها فستان أحمر مثير،وهو من تصميم halawa_design ، ما ساهم في إبراز أنوثتها الطاغية.

شمش علقت على الصور قائلة:صبحكم الله بلخير والعافيه ،،، الفستان من تصميم المبدعه @halawa_design @halawa_design وكنت مركبه اكستينشن الخاص البيه طول ٣٢ وزن ٢٠٠غرام موجود حصريا عندي وعند سوسو @sosoim ويوجد توصيل لجميع دول العالم #شمسملكةجمالالعراقالمغترب #شموسه

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