حقيقة انضمام علا الفارس إلى قناة الجزيرة

اعلنت الاعلامية علا الفارس، الخميس، انضمامها الى قناة الجزيرة لتعود الى شغف تقديم الاخبار على حد وصفها، وذلك من خلال استوديوهات القناة القطرية.

وقالت الفارس عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر انها تعود الى البدايات وشغف الاخبار وللميدان واستديو الاخبار من خلال شاشة قناة الجزيرة.

وكتبت الفارس:" شكرا من القلب على الردود الجميلة على خبر قرب انطلاق برنامجي مع او ضد على قناة بي ان ... اتمنى ان ينال إعجابكم .. لكن في مرحلة ما يقودنا الحنين للبدايات .. ربما لأن لها طعم ٌ مختلف .. الحنين يعيدني الى شغف الأخبار .. عودة للميدان واستديو الأخبار من خلال شاشة الجزيرة".

وكانت الفارس قد عملت لسنوات طويلة في قناة ام بي سي السعودية في تقديم الاخبار وبرنامج mbc في اسبوع لتترك القناة في عام 2017 اثر تغريدة كتبتها عبر حسابها في تويتر اثارت غضب الجمهور السعودي.

وابتعدت عن التقديم عام كامل وتعود هذا العام ببرنامجين الاول منوع عبر قناة بي ان والمسلسل البدوي صبر العذوب، قبل أن تعلن عن انضمامها لقناة الجزيرة الاخبارية.