مشاهدة مسلسل الهيبة الحصاد برومو ملخص الحلقة 26 - ام جبل تتدخل

لم تحمل الحلقة السابقة من مسلسل الهيبة الحصاد أحداثًا دسمة، إنما جاءت بإيقاع بطيء تمحور حول استمرار غازي شيخ الجبل إحكام سيطرته على الطريق الوحيد في قرية الهيبة لتبادل البضائع منه، يحتكر وحده التجارة هناك ويضع شروطه القاسية على التجار.

وانعكس هذا الاحتكار سلبا على أهالي الهيبة من خلال الغلاء وارتفاع أسعار السلع الغذائية بعدما باتت البضائع تمر فقط عن طريق "غازي" والذي استغل الأمر بالتلاعب بالأسعار.

وطلبت ناهد عمران من ابنها جبل بالتحرك ضد عمه شاهين الا انه يرد عليها بكلمته التي اشتهر فيها "ارميها على الله"، ليخبرها بأن الأمور ربما تجري لصالحه لكي يعلم الجميع حقيقة عمه الذي عاد من السجن.

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وتشعر نور رحمة بأنها السبب في تضييق الخناق على جبل فتستطلع منه الأمر إلى أنه يتهرب من الإجابة ويتغزل بها. ولاحقا يستأذن منها بالدخول لغرفته لأخذ بعضا من ملابسه.

فتقع عينا جبل على ورقة بين أغراضها تطلب فيها من الجميع مسامحتها، فيعتقد بأنها تخطط لمغادرة المنزل، فيواجهها بحدة ويغضب لكنها تشرح له بأن هذه الورقة جزء من مذكراتها الطويلة وأحلامها التي كتبتها بعد تخرجها من الجامعة.

"الهيبة الحصاد" بطولة تيم حسن، سيرين عبد النور، منى واصف، عبدو شاهين، أويس مخللاتي، روزينا لاذقاني غيرهم من الفنانين، ومن تأليف باسم السلكا وإخراج سامر.