شاهد: الحلقة 25 الخامسة والعشرون من مسلسل مقامات العشق- ترحال محي الدين

تنطلق الحلقة 25 الخامسة والعشرون من مسلسل مقامات العشق عبر شاشة قناة الامارات مع ثلة من مجوم الشاشة العربية أبرزهم نسرين طافش ولجين إسماعيل والذي يؤدي دور محي الدين بن عربي في سن الشباب.

الحلقة 25 الخامسة والعشرون مسلسل مقامات العشق 2019

في الحلقات السابقة يستقبل محي الدين بن عربي "لجين إسماعيل" تلامذته الذين دونوا علمه في الكتب، ولا يتأنى الشيخ حامد "مصطفى الخاني" من ملاحقة محي الدين والتعرض له بكل الاشكال.

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ويضع الشيخ حامد أنصاره للنيل من ست الحسن "نسرين طافش" ويبدأ بالتربص باهل محي الدين عند ترحاله واتهامه بكتابة دواوين من شعر الغزل الفاحش في الوقت الذي ادعى فيه الصلاح.

وتدور أحداث مقامات العشق حول مراحل حياة المتصوف العربي محي الدين بن عربي والذي يطرح أفكاره الدينية والحياتية في سلسلة أحداث تاريخية ترويها ست الحسن والتي تمثلها الفنانة السورية نسرين طافش ويشاركها في العمل الفنان مصطفى الخاني والفنانة قمر خلف ولجين إسماعيل بدور محي الدين ابن عربي.

يستمر عرض حلقات مقامات العشق على قناة الإمارات بتمام الساعة وعلى قناة أبو ظبي وقناة فلسطين الفضائية وقناة الجزائرية الثالثة وقناة المستقبل.